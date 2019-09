Het regende gisteren en vandaag klachten over geluidsoverlast door helikopters in de Antwerpse Zuidrand. In Lint is er een helihaven. Daar mogen op zondag normaal geen vluchten gebeuren. Maar in Boechout was er gisteren een evenement van Heliventure met luchtdopen. Er was ook een tijdelijke landings- en vertrekplaats. De burgemeester van Boechout had daar ook toestemming voor gegegeven. De organisator moest wel de omwonenden op de hoogte brengen. Maar veel buurtbewoners wisten blijkbaar nergens van. Bij de politiezone Hekla alleen al kregen ze een 50-tal klachten binnen. En ook Boechouts burgemeester Koen T'Syen kreeg verschillende telefoontjes. Hij benadrukt dat hij in de toekomst geen toestemming meer zal geven voor een dergelijk evenement.