In Merksem is vzw Nieuw Merksems Kamertheater op zoek naar een nieuwe locatie. De vijf amateur-theater-gezelschappen moeten in augustus vertrekken uit hun huidige gebouw, het Runc-voorthof. Een zwaar verlies. Want het gezelschap heeft er alles in huis. Een foyer, twee repititiezalen en een echte theaterzaal. De vzw vreest nu te moeten stoppen.