In de haven van Antwerpen worden jaarlijks ongeveer 300.000 tweedehandsvoertuigen verscheept; ongeveer 80% van deze voertuigen bevat bijlading. Uit sectoroverleg vorig jaar bleek dat de bestaande reglementering en controle op deze bijlading niet langer voldoende was om eventuele risico’s te beperken en de veiligheid op de terminals en de schepen te garanderen. Daarom werd dit reglement voor verscheping van bijlading in tweedehandsvoertuigen reeds in september 2019 aangepast.