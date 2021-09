Nieuws Parkitango? En Ekerse dansclub geeft lessen ritmische tango aan Parkinsonpatiënten.

Heeft u al gehoord van Parkitango? Een dans voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun familie en vrienden. In Ekeren kan je daarvoor twee keer in de maand terecht om de aangepaste versie van de Argentijnse tango te dansen. De parkitango zou goed zijn om de kleinere fysieke kwaaltjes van de ziekte te onderdrukken. Voor Parkinsonpatiënten in een gevorderd stadium is stappen moeilijker, bewegen op ritmische muziek zou hen daarbij helpen.