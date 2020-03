Parlementslid Sihame El Kaouakibi klaagt dagelijks seksisme en racisme aan en roept op tot actie

Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, klaagt in een video op sociale media het dagelijkse seksisme en racisme aan waar vrouwen die op de voorgrond treden, mee te maken krijgen: “Ik wil iedereen oproepen om minder te zwijgen, om meer op te komen voor elkaar, om met méér te zijn dan de mondige minderheid die deze kwetsende opmerkingen de wereld instuurt.” Zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In de hele wereld wordt op dat moment gehamerd op het belang van vrouwenrechten. Maar ook hier in Vlaanderen en België, waar we ons vaak op de borst kloppen dat we voorlopers zijn, is de dagelijkse behandeling van vrouwen nog altijd een probleem.

In een video op haar eigen sociale mediakanalen kaart Sihame El Kaouakibi de racistische en seksistische opmerkingen aan waar vrouwen die in de schijnwerpers treden, nog dagelijks mee te maken krijgen. 1 maart was het Nationale Complimentendag. Enkele dagen later merkt het Open Vld-parlementslid daar nog maar weinig van. Bij deze een bloemlezing van de seksistische reacties die onder meer haar video ‘10 ideeën voor een betere toekomst’ genereerde: ‘ongelooflijke leeghoofdige flamoes’, ‘aandachtshoer’, ‘lomp achterlijk wicht’, ‘onnozele trien’ en ‘wandelende baarmoeder’. Of ook nog deze reacties met racistische insteek: ‘daar krijg je geen hoofddoek meer over, ze moet eerst deftig geknipt worden’, ‘Vlamingenhaatster’, ‘gevaar voor onze samenleving’, ‘moslimhoer’, ‘salafist’, ‘met uw soort kunnen we niet ranzig genoeg zijn’ en ‘zandneger’.

Dit is niet alleen voor Sihame El Kaouakibi dagelijkse kost. Met deze aanklacht wil het Vlaams Parlementslid de aandacht dan ook niet op zichzelf vestigen, maar dit als voorbeeld gebruiken om aan te tonen waar vrouwelijke politici, ondernemers, journalisten, schrijvers, actrices, zangeressen, en vele vrouwen en mannen keer op keer mee te maken krijgen. Zo zijn er Fatima Abbach, Angèle, Eva Brems, Naima Charkaoui, Heidi De Pauw, Paula D’Hondt, Dalilla Hermans, Elke Jeurissen, Rachida Lamrabet, Yasmien Naciri, Gwendolyn Rutten, Lynn Van Royen, enz. Zij treden op de voorgrond in het maatschappelijke debat en worden hier genadeloos op afgerekend.

El Kaouakibi blijft echter niet bij de pakken zitten. Ze roept iedereen op “om minder te zwijgen, om op te komen voor anderen wanneer we iets zien dat niet kan, om met de stille meerderheid luider te zijn dan de mondige minderheid die deze vreselijke opmerkingen online en offline de wereld instuurt”.

(foto Facebook Sihame El Kaouakibi)