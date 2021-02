Partij en fractie vragen voorlopig 'terughoudendheid' van El Kaouakibi

Het schepencollege in Edegem krijgt er een voormalig Vlaams minister bij. Philippe Muyters vervoegt het college. N-VA heeft de absolute meerderheid in Edegem. Schepen Birre Timmermans besliste om uit de politiek te stappen. Op 1 maart houdt ze ermee op. Haar vervanger is dus Philippe Muyters. Hij werd vandaag unaniem naar voren geschoven door de lokale N-VA-afdeling. Timmermans kon haar job niet langer combineren met haar politieke activiteiten. Muyters wordt schepen voor publiek domein, natuur en mobiliteit. Muyters is ook nog Vlaams volksvertegenwoordig en was ook al voorzitter van de gemeenteraad in Edegem. Tien jaar was hij Vlaams minister. Burgemeester Koen Metsu reageert op Twitter erg enthousiast: "Bedankt voor jouw lokale engagement, Philippe! We kijken met z’n allen enthousiast uit naar deze nog intensere samenwerking. Samen met m’n mentor van weleer aan de collegetafel timmeren aan een nog mooier #Edegem #2650"Foto Belga