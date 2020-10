Partij van 500 kilo cocaïne ontdekt: 2 mannen uit Hoboken en Borgerhout gearresteerd

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft gisteren vier mannen aangehouden na de vondst van een partij van ongeveer 500 kilo cocaïne in een loods in Willebroek.

De politie had informatie verzameld over een organisatie die een loods aan de Baeckelmanstraat in Willebroek zou gebruiken voor de invoer van cocaïne die via de haven van Antwerpen ons land binnenkomt.

Dinsdagavond greep de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen in. Tijdens een controle in de loods werd een auto aangetroffen en daarin zat een partij cocaïne verstopt. In totaal ging het om 498 kilo cocaïne.

Twee Belgen van 22 en 37 uit Hoboken en Borgerhout, een Nederlander van 24 en een Duitse Turk van 32 zijn ter plaatse gearresteerd.

De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden voor de handel in verdovende middelen en voor criminele organisatie. Die beslissing wordt morgen voorgelegd aan de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek door FGP Antwerpen gaat verder.

(bericht en foto : Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen)