Partijprogramma N-VA Borsbeek: "trots maar nog veel werk"

N-VA Borsbeek heeft haar partijprogramma voorgesteld. De partij is trots op het geleverde werk van de afgelopen zes jaar. Maar er is ook het besef dat de grootste brok werk nog voor hen ligt.

"Heel wat projecten die een fundamentele impact zullen hebben op de toekomst van onze gemeente werden in de steigers gezet. Denk maar aan het driewervenplan, dat jonge gezinnen en senioren naar het centrum van onze gemeente moet trekken. Ook een prachtig nieuwe kunstschool in een multifunctioneel gebouw op Fort 3 is een belangrijk onderdeel van dit plan. Ondertussen zijn de eerste stapjes in het masterplan van Fort 3 gezet en zien we stilaan een prachtige evenementenwei onstaan in het binnenfort. De aanleg van randparkings zal ervoor zorgen dat het helemaal rustig genieten wordt van dit natuurlijk stukje Borsbeek", zegt men bij N-VA Borsbeek.

"De verbindingsweg zal het sluipverkeer uit onze wijken weren en de Schanslaan biedt een veilige fietsas in het hart van onze gemeente. De gemeentelijke IT-infrastructuur werd eindelijk de 21ste eeuw binnen geloodst en op deze fundering zal er de komende jaren een moderne en toegankelijke dienstverlening gebouwd kunnen worden", besluit N-VA Borsbeek.

(Bericht en foto : N-VA Borsbeek)