Test-Aankoop waarschuwt voor Nederlandse telefoonbedrijfjes

Zo'n 200 bewoners uit een villabuurt in Schilde hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de bouw van 34 nieuwe woningen in de wijk. Ze vinden dat het project niet past in een rustige villawijk en vrezen voor verkeersoverlast. Ook vrezen ze ervoor dat de wijk wordt afgesloten omdat er maar 1 toegangsweg is, en die is privé. De eigenaar van de gronden zegt dan weer dat hij de vergrijzing in Schilde wil tegengaan, want met zijn woningen mikt hij vooral op jonge gezinnen.