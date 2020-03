Pas uit de gevangenis en opnieuw betrapt

De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van verschillende auto-inbraken. Hij was nog maar pas uit de gevangenis ontslagen.

Vannacht werd een interventiepatrouille aangestuurd voor nazicht in de omgeving van de Keizerstraat toen ze een man opmerkten die zich gehurkt achter een wagen leek te verstoppen voor de politie. Wanneer één van de inspecteurs uitstapt, gaat de verdachte man ervandoor op een fiets. Uiteindelijk kon hij na een korte achtervolging gevat worden in de Prinsstraat.

De man bleek goed gekend bij de politie en pas twee weken op vrije voeten na een verblijf in de gevangenis. Hij was vrij onder voorwaarden. De wagen waar hij zich achter had verstopt had een ingeslagen ruit en bleek duidelijk doorzocht. Eerder op de avond was er melding gemaakt van gelijkaardige feiten in de Zeevaartstraat, waar in verschillende geparkeerde wagens werd ingebroken. Er wordt onderzocht of de verdachte ook voor deze feiten in aanmerking komt. De man werd opnieuw voorgeleid.