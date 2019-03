In een appartementsgebouw in de Grote Koraalberg in Antwerpen is vanmiddag een pasgeboren baby gevonden. Het jongetje verkeert in goede gezondheid. Het was een kuisvrouw die de ontdekking deed, in een achtergelaten zak in de inkomhal van een appartementsgebouw. Parket en politie zijn een onderzoek gestart, en zoeken de moeder.