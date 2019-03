Kort na de middag werd een pasgeboren kindje gevonden in de inkom van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg in het centrum van Antwerpen.

Het was een poetsvrouw die de ontdekking deed. Het kind was gewikkeld in een papieren zak en een dekentje. De vondeling is naar het ziekenhuis gebracht en de politie is een onderzoek gestart.