Premier Alexander De Croo bracht vanochtend een bezoek aan de daklozenhulp van Sant'Egidio in Antwerpen. Meteen een moment om de werking te zien in deze coronatijden. En het is er druk want steeds meer mensen komen voor hulp aankloppen, maar omwille van de coronamaatregelen is er heel wat creativiteit nodig om die hulp te kunnen bieden, zo bleek.