De luchthaven van Deurne verwelkomt ondertussen alweer enkele weken vluchten vanuit heel Europa, en dat heeft de manier van werken danig aangepast. Samen uitstappen is verleden tijd, en er wordt op toegezien dat iedereen het formulier heeft ingevuld dat verplicht is vanaf je ons land binnenkomt. Vanmiddag landde een vlucht uit Murcia, een oranje gebied in Spanje.