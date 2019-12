Passagiersaantal Internationale luchthaven Antwerpen in november met 32% gestegen

Tijdens het winterseizoen is het op de luchthaven van Antwerpen traditioneel minder druk maar dat is buiten het hoge aantal passagiers gerekend van de maand november van dit jaar.

Het passagiersaantal steeg maar liefst met 32,4% tot 20 532 (versus 15 499 passagiers in november 2018). Dit is meteen een nieuw record voor de maand november! Immers, het is al sinds 2001 geleden dat de luchthaven nog zoveel reizigers mocht verwelkomen in deze maand. Dit sterk groeicijfer ten opzichte van 2018 is te verklaren door drie factoren;

De succesvolle businessroute naar Londen City die met 16 vluchten per week goed stand weet te houden , méér capaciteit en een hogere bezettingsgraad op de etnische route zoals Tanger en ten derde is er tevens de ‘double digit’ groei van het aantal business jets (+13%) met als direct gevolg een toename van het aantal zakelijke passagiers die reizen via deze business jets.

Bovendien hebben we over de periode van januari tot eind november de achterstand (door de teloorgang van VLM Airlines vorig jaar had dit begin 2019 een impact op het aantal passagiers) volledig weggewerkt en noteerden we eind november al een lichte groei van 1,13% t.o.v. diezelfde periode vorig jaar (285 707 pax in 2019 versus 282 505 in 2018). "Met deze lichte groei verwachten we dan ook om 2019 in schoonheid te kunnen afsluiten en het passagiersaantal van vorig jaar (298 403) te overtreffen", aldus Vanessa Flamez van Antwerp Airport.

En voor de skiliefhebbers is er opnieuw de populaire Oostenrijkse winterbestemming, Innsbruck, vanaf 20 december. Vanuit de luchthaven van Antwerpen kunt u op maandag en vrijdag afreizen naar uw favoriete (short)skivakantie.