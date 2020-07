Passenger Locator Form voor vakantiegangers verplicht vanaf 1 augustus

Het digitale formulier dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, voor zijn terugkeer naar ons land moet invullen - het Passenger Locator Form - zal vanaf 1 augustus verplicht worden. De maatregel geldt voor iedereen, waar die ook buiten de landsgrenzen verblijft, en ongeacht het transportmiddel waarmee hij of zij terugkeert.

De manier van controleren moet nog verder worden verfijnd. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) had het eerder deze week al aangekondigd en premier Sophie Wilmès bevestigde het donderdag na de Nationale Veiligheidsraad: Belgische toeristen die terugkeren naar ons land, zullen 48 uur op voorhand een digitaal formulier moeten invullen. De premier gaf aan dat een en ander nog op punt moet worden gesteld, waardoor er nog enkele dagen zullen overgaan.

Een rondvraag op verschillende kabinetten leert dat de verplichting vanaf 1 augustus zal ingaan, ongeacht of je terugkeert met het vliegtuig, dan wel met de trein, de bus of de auto. Hoe de controle zal gebeuren, is nog niet helemaal uitgeklaard. Mogelijk zal dat gebeuren via steekproeven. Een sluiting van de grenzen om auto's te controleren, is niet aan de orde.