Pasta-hamsteraars in Colruyt kochten gemiddeld meer dan 2 kg

Klanten die de voorbije weken pasta in de kar legden bij Colruyt, namen gemiddeld meer dan 2 kilogram mee. Kopers van wc-papier namen dan weer gemiddeld meer dan 20 rollen mee. Dat blijkt uit cijfers die de supermarkt heeft vrijgegeven.

Exacte volumes over de voorbije hamsterperiode wil Colruyt niet geven, maar de keten geeft wel een aantal trends mee. Zo blijkt dat pasta, rijst, conserven, bloem en toiletpapier het sterkst zijn gestegen in de verkoop. Colruyt zegt de voorbije weken 200 procent meer pasta verkocht te hebben dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een op de drie klanten legde pasta in de kar en diegenen die het deden, namen dus meer dan 2 kilogram mee. 'Dat betekent dat we op een week 40 vrachtwagens tot de nok gevuld met pasta naar de winkels stuurden en effectief ook verkochten.' Rijst kende een vergelijkbare stijging. Bijna een op de vijf klanten kocht rijst. Een klant kocht gemiddeld 1,75 kilogram. De supermarktketen rekende uit dat op een week tijd 1,4 miljard korrels de deur uit gingen. Ook bloem is populair geworden in de coronacrisis. Colruyt zag de verkoop met circa 150 procent toenemen. Dubbel zoveel klanten kochten bloem als normaal. Colruyt berekende dat met de hoeveelheid verkochte bloem 2,5 miljoen 'quatre quart' cakes gemaakt kunnen worden.

Karren vol WC-papier

Karren vol wc-papier vertrokken de voorbije tijd uit de supermarkten. Bij Colruyt werd drie keer meer toiletpapier verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna een op de vier klanten verliet er de winkel mee. De klanten die er kochten, namen gemiddeld meer dan 20 rollen mee. Logischer is de toegenomen verkoop van handzeep, want de overheid roept op om veel de handen te wassen om een besmetting met het virus te vermijden. Colruyt verkocht drie keer meer handzeep dan normaal.

Aanvoer producten blijft verzekerd

Alle supermarkten hebben donderdag nog eens benadrukt dat de aanvoer van alle producten verzekerd blijft en dat hamsteren niet nodig is. De situatie in de winkels is aan het normaliseren na de drukte van de voorbije weken, luidt het.

(foto Pixabay)