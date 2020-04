Zelfs in crisistijden mag er toch nog gelachen worden. 1 april vandaag en da's altijd een gevaarlijke dag als redactie omdat je normaal bestookt wordt met 1 april-grappen. Dit jaar waren dat er opvallend minder. Maar we hebben toch nog enkele aprilvissen kunnen onderscheppen. Mocht u er ook nog gevonden hebben, laat het ons gerust weten. Dan zetten we ze hier mee bij. Over het veelbesproken Ineos kwam er volgend - duidelijke fake - persbericht binnen. (Let ook op de foute schrijfwijze van Ineos en havenschepen Annick De Ridder): "Ineeos Group schiet zorgsector te hulp – Project One in Antwerpen geschrapt In navolging van Ineeos International zal ook Ineeos Belgium zich volledig focussen op de coronacrisis. Eerder deze week kondigde de Ineeos Group Holding aan dat het twee fabrieken voor handgel op basis van alcohol zou bouwen in Engeland en 4500 mondmaskers zou doneren aan de zorgsector. Daarop besliste het management in België – met het fiat van algemeen CEO Jim Rattlesnake – om de huidige productie van wegwerpplastics volledig stop te zetten. De vestiging van Ineeos Fenol in Antwerpen wordt in een recordtempo omgebouwd tot een eenheid waar uitsluitend producten voor de zorgsector vervaardigd zullen worden.Han Cassier, CEO van Ineeos Belgium: "Het zou onverantwoord zijn om ons in deze gezondheidscrisis te blijven richten op de productie van wegwerpplastics. De situatie dwingt ons niet alleen diep in eigen boezem te kijken, we moeten aan dat gewetensonderzoek ook concreet gevolg geven. Daarom hebben we eendrachtig beslist om Project One, met onder meer een ethaankraker voor schaliegas, niet langer uit te rollen. Dit valt echt niet meer te verantwoorden."Het havenbedrijf, bij monde van Havenschepen voor de Stad Antwerpen Anniek De Redder (sic), steunt Ineeos Belgium in deze moedige beslissing: "Ook wij erkennen dat er geen plaats is voor Project One in een klimaatneutrale haven. Ik heb het voorrecht gehad om deze overtuiging, die ook de mijne is, persoonlijk in te fluisteren bij de CEO tijdens de voorbije managementmeeting. Samen staan we sterk, en onze focus gaat nu volledig naar het bestrijden van het coronavirus. Ineeos heeft ons trouwens harde garanties gegeven. Zo zullen alle 36 jobs die beloofd werden voor Project One er zeker komen.” --------------------------------------------------------------------------------- Bij voetbalclub Rupel Boom lanceerden ze het bericht dat de club een nieuwe naam krijgt. Dit zetten ze op hun facebookpagina: "Beste supporters, Nu het seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen moeten wij niet langer wachten om jullie dit super nieuws aan te kondigen! De club is eerder dit jaar in zee gegaan met een gerenomeerd Brits Marketingagentschap. Dankzij deze samenwerking zal onze club vanaf volgend seizoen in een nieuw jasje worden gestoken. Zowel onze naam, onze kleuren als ons logo zullen vernieuwen!Rupel Boom wordt Club Boom Rupel, om zo de lokale verankering in de gemeente Boom te verstevigen. We zullen op verplaatsing nog steeds in onze vertrouwende blauwe tenues spelen (kwestie van de veranderingen niet te radicaal te maken). Onze thuismatchen zullen we echter afwerken in onze nieuwe kleuren: Groen en Bruin. Dit zijn de natuurlijke kleuren van een boom. Daarnaast ligt de kleur groen ook aan de oorsprong van onze club. In zijn eerste seizoenen speelde Boom FC namelijk in groene tenues. Hiermee keren we met het Boomse voetbal dus terug naar de bron."