De ambulancediensten zien door het uitstellen van niet-dringende zorg een groot aantal ritten wegvallen. Dat zegt beroepsvereniging Belgambu zondag. Ze voelen zich een 'miskende schakel binnen de zorgketen': terwijl sommige ziekenwagendiensten toevlucht moeten zoeken tot tijdelijke werkloosheid, worden extra ambulances gemobiliseerd bij Defensie. Belgambu is opgelucht dat de overheid drastische maatregelen heeft genomen om de overbelasting van de ziekenhuizen tegen te gaan. "Toch is het een bittere pil om te verwerken", luidt het. Zorginstellingen zijn namelijk genoodzaakt om niet-dringende en planbare zorg uit te stellen. "De ambulances staan daarbij vaak in voor de toegang tot de zorg", zegt Belgambu-voorzitter Kenneth Arkesteyn. "Wij brengen mensen die minder mobiel zijn voor hun behandeling of controle naar het ziekenhuis." Door de huidige situatie vallen veel van die ritten weg. "Heel wat ziekenwagens blijven dus onaangeroerd, met een economische impact voor de sector tot gevolg", luidt het. "De sector kreunt al jaren door een structurele onderfinanciering, waardoor heel wat organisaties in de sector nauwelijks beschikken over de middelen om deze dip door te komen. Het was dan ook schrikken wanneer eerder deze week extra ambulances werden gemobiliseerd onder meer via Defensie. Op een moment dat her en der ziekenwagendiensten hun toevlucht dienden te nemen tot economische werkloosheid voor hun reguliere ambulanciers." Op concrete cijfers wat tijdelijke werkloosheid betreft, heeft Belgambu onvoldoende zicht. De beroepsvereniging wil 'erkenning als een schakel binnen de zorgketen', zegt Arkesteyn. Hij roept ziekenhuizen ook op om meer gebruik te maken van ambulancediensten, ook bijvoorbeeld voor transporten van COVID-19-patiënten. "Wij zijn gespecialiseerde bedrijven met gekwalificeerd personeel", benadrukt hij.Foto Belga