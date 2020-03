Er is een tweede besmetting met het coronavirus vastgesteld in ons land. Het gaat om een vrouw die recent terugkeerde uit Frankrijk. Ze voelde zich niet lekker en ging zich aanbieden in het UZA in Edegem. De vrouw verkeert in relatief goede gezondheid. Ze heeft wel keelpijn, koorts en luchtwegklachten. Dat kan goed behandeld worden in het UZA. Het UZA is één van de twee referentieziekenhuizen voor het coronavirus in ons land.