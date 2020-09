Antwerp Symphony Orchestra Mobiel treedt op voor patiënten De Mick

Speciaal bezoek in De Mick, de revalidatiecampus van AZ Klina. Een 50-tal patiënten genoot vandaag van een concert van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel.

Met dit project gaan de muzikanten zelf de baan op, naar een publiek dat niet naar een concertzaal kan komen. Door coronamaatregelen was een concert door het volledige Antwerp Symphony Orchestra niet mogelijk. In de plaats daarvan serveerde een strijkkwintet een gevarieerd programma, van Bach tot Queen. Voor het tweede jaar op rij mocht AZ Klina zich verheugen op een passage van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel. Vorig jaar bezorgde het orkest patiënten en medewerkers kippenvel met een onvergetelijke passage.

“We zijn in de wolken met de komst van Antwerp Symphony Orchestra Mobiel”, zegt Marijke Van Opstal, departementsverantwoordelijke van De Mick. “Het is een mooi moment van ontspanning voor onze patiënten, van wie de meesten voor een langere periode bij ons verblijven. Het doet hen even wegdromen. Het zijn ook voor hen uitdagende tijden. Gelukkig mogen ze intussen opnieuw bezoek ontvangen. We zijn blij dat we hen dit concert, op een veilige manier, kunnen aanbieden. Ze zullen dit optreden niet snel vergeten.”

“Al meer dan dertien jaar gaat Antwerp Symphony Orchestra Mobiel op jaarlijkse tournee. De huidige omstandigheden maakten deze concerten dit jaar extra bijzonder en we zijn dan ook zeer blij dat we voor het tweede jaar op rij muziek kunnen spelen bij AZ Klina. De concerten zijn ook voor ons een artistieke en emotionele voltreffer”, zegt Joost Maegerman, intendant van het Antwerp Symphony Orchestra.

