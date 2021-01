Patiënten Sint-Vincentius mogelijk besmet met hepatitis of HIV-virus na onderzoek

Meer dan 100 patiënten van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen hebben een brief gekregen met de uitnodiging om hun bloed te laten testen. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen.

De patiënten zijn mogelijk besmet geraakt met hepatitis of het HIV-virus door een technisch sterilisatieprobleem bij een endoscopisch onderzoek. Volgens hoofdarts Kristiaan Deckers van de GZA-ziekenhuizen is de kans op zo'n besmetting minimaal, maar het ziekenhuis wil geen risico nemen en stuurde daarom een brief naar de patiënten die een endoscopisch onderzoek hebben laten uitvoeren.

In oktober heeft een technicus van de fabrikant had twee buizen verwisseld in het toestel voor de ontsmetting van endoscopen. Daar moet een fout zijn gebeurd. De GZA-ziekenhuizen gaan dan ook de fabrikant aansprakelijk stellen.

Alle betrokken patiënten worden nu uitgenodigd voor een simpele bloedtest.

