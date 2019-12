Patiëntjes van AZ Klina én hun ouders krijgen voortaan een geschenk

Stichting De Kleine Strijders en het AZ Klina in Brasschaat slaan de handen in elkaar. Samen willen ze een ziekenhuisverblijf voor jonge patiëntjes en hun omgeving zo aangenaam mogelijk maken. De patiëntjes én hun ouders krijgen bij een overnachting op de kinderafdeling voortaan een geschenkje.

De Stichting De Kleine Strijders schonk speelgoedpakketten aan de kinderafdeling van AZ Klina. Die zijn bestemd voor de kleine patiëntjes en hun broertjes en zusjes, terwijl de ouders een verzorgingsset krijgen.

“Dit is een prachtig initiatief, dat we in de toekomst samen verder gaan uitwerken”, zegt Marijke Michielsen, hoofdverpleegkundige op de kinderafdeling. “We zijn de stichting erg dankbaar dat we onze patiëntjes, hun ouders en broers en zussen met kleine attenties en speelgoedjes extra kunnen ondersteunen. De Kleine Strijders hanteren de leuze ‘Zodat elk kind, kind kan zijn’. Ook bij AZ Klina doen we daar alles aan.”

Als oprichters van Stichting De Kleine Strijders hebben Toon Verheijen en Joyce De Sager zelf ervaren hoe stressvol een ziekenhuisopname kan zijn voor kinderen en hun omgeving. “In september 2016 kregen we een tweeling”, zegt Joyce. “Alles ging perfect, tot bij Maartje een hartruis werd vastgesteld. Ze bleek een zware hartafwijking te hebben en werd met spoed naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven gebracht, waar ze maandenlang op intensieve zorgen verbleef. De zorg voor Maartje was fantastisch, maar we merkten weinig aandacht voor de ouders, broers en zussen, terwijl zij het wel mee dragen. Daarmee willen we geen enkel verwijt maken, naar geen enkel ziekenhuis. Met onze stichting willen we een ziekenhuisverblijf aangenamer maken en de stress wat wegnemen.”

Dat doen Toon en Joyce met allerlei kleinere projecten. “Onze speelgoedpakketten zijn zo samengesteld dat de zieke kindjes samen met hun boers en zussen kunnen spelen”, zegt Toon. “Ze krijgen ook strijdersmedailles. Voor de ouders voorzien we verzorgingssets. En we werken nog aan een dagplanner die het kindje samen met zijn ouders of de verpleging kan invullen, en waarop het ook kan aangeven hoe het zich voelt.”

(Bron en foto: © AZ Klina)