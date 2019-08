Overmorgen is het zover. Dan probeert Antwerp zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League. The Great Old verdedigt in het Tsjechische Pilsen een 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd. Volgens clubicoon en analist Patrick Goots zou dat voldoende moeten zijn voor de Antwerp-spelers om zich te kwalificeren. De wedstrijd is LIVE te volgen op ATV en via de livestream van GvA.