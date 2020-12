Patrouilleren tegen overlast

De Politie hield een gerichte actie tegen overlast op het Kiel, in Merksem en op de Luchtbal

Het wijkteam van het Kiel betrapte tijdens een patrouille gericht tegen overlast een man die een zak met afval achterliet aan een glascontainer. De man weigerde zich aanvankelijk te identificeren, maar toen hij hoorde dat hij mee moest naar het politiekantoor veranderde hij van mening en besloot hij zijn boete te aanvaarden.

Er werd ook een onverzekerde wagen in beslag genomen, ondanks de bewering van de eigenaars dat ze de juiste documenten zouden voorleggen. Na een verhitte discussie lukt hen dat niet en werd de wagen getakeld. In een ander voertuig werd een lachgasfles aangetroffen en in beslag genomen. Tot slot werden enkele mensen beboet die ostentatief op de grond spuwden en werden er 12 parkeerboetes uitgeschreven.

Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal schreef 32 verkeersboetes uit. In de Gasthuishoevestraat werden in 2 wagens 3 lachgasflessen in beslag genomen.