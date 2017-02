Patti Smith op affiche OLT

#OLT17 pakt opnieuw uit met een klepper van formaat! Godmother of Punk Patti Smith brengt OLT Rivierenhof in bezwering tijdens niet één, maar twee avonden op 1 en 2 augustus 2017.

Patti Smith is een creatief talent van de bovenste plank! Naast muzikante en zangeres is zij ook actief als schrijfster, dichteres, schilderes én fotografe. Maar bovenal is zij de grondlegster van het punkgenre, en één van de weinige figuren die de pure rock 'n roll belichaamt. Met singles als Horses, Hey Joe, Gloria, Because The Night en People Got The Power verzet zij zich tegen de algemeen geldende regels en cultiveert ze haar rebellie.

Tickets kosten € 47 in voorverkoop. De ticketverkoop voor beide concerten start op woensdag 22 februari om 13u.

Concert in samenwerking met Live Nation. Meer info: http://www.oltrivierenhof.be