Paul Gheysens neemt bvba Goala over

Ghelamco projectontwikkelaar Paul Gheysens verhoogt het kapitaal van de bvba Goala met 2,98 miljoen euro om het op 3 miljoen euro te brengen. Hijzelf wordt zaakvoerder van Goala samen met zijn zonen Michael en Simon. Goala is de management vennootschap die werd gebruikt door Patrick Decuyper, CEO van de voetbalploeg Antwerp.

Recent kwam Gheysens als eigenaar en financier van Antwerp boven water. Jarenlang bleef Gheysens verborgen achter Decuyper en zijn bvba Goala. Die laatste stond ook centraal als financieel doorgeefluik bij de aanvraag van Antwerp voor een licentie om in eerste klasse te spelen.

Over die aanvraag was heel wat te doen. In eerste aanleg werd de licentie geweigerd. Bleek dat Gheysens de financiering van Antwerp geregeld had vanuit de Spaanse holding Peridot. Die leende het geld blijkbaar aan Goala dat daarmee Antwerp overeind hield. Maar op de balansen van zowel Peridot als Goala waren die leningen niet terug te vinden. In beroep kreeg Antwerp alsnog zijn licentie toegewezen. De kapitaalverhoging van Goala gebeurt nu door de omzetting van een gedeelte van een schuldvordering. Naar eigen zeggen zou Gheysens in de loop der jaren 16 miljoen euro in Antwerp hebben gepompt. Gheysens stelt daarbij dat deze investering puur persoonlijk is en los staat van zijn bedrijf.