Paul Gheysens is ambitieus met Antwerp. De eigenaar van de club voert opnieuw een kapitaalsverhoging door van 5 miljoen euro

Het is al de derde kapitaalsverhoging in één jaar tijd. Het is geen geheim dat Paul Gheysens met Antwerp wil meedraaien aan de top van de Pro League. Nu geeft hij dus opnieuw een nieuwe kapitaalsinjectie van 5 miljoen euro.

(Bron GvA - foto © Belga)