Pauzeer je abonnement van De Lijn voortaan wanneer je wilt

Het wijkteam van de Unolaan van de Antwerpse politie hield toezicht in de omgeving van het Bisthovenplein in Deurne na meldingen van overlast door jongeren. Er kwamen verschillende meldingen van bestuurders dat een jonge kerel met een laserstraal voorbijrijdende automobilisten verblindde. Een zeer gevaarlijke handeling met een hoog risico op ongevallen. Het wijkteam kon de verdachte onderscheppen en identificeren. De laser werd iets verder op het voetpad aangetroffen. Deze werd in beslag genomen en er werden twee pv's opgemaakt. Het wijkteam betrapte ook een sluikstorter en nam een opgevoerde brommer in beslag.