'PAW Patrol Live!' naar Antwerpen

Na het grote succes van de pre-school serie PAW Patrol op tv kan het niet uitblijven: voor de allereerste keer staan de ongekend populaire PAW Patrol Pups in de Nederlandse en Belgische theaters. In de spectaculaire familieshow ‘PAW Patrol Live! - De Grote Race’ nemen de heldhaftige pups het publiek mee op een spannend, muzikaal avontuur.

Victor Coolman, vice president van Viacom Benelux jongste zender Nick Jr. is verheugd met de komst van het theaterstuk. Na Dora the Explorer van Nick Jr. is dit het derde stuk dat Viacom naar Nederland en België haalt. “'PAW Patrol Live!' is een groot succes in verschillende landen over de hele wereld. Onder de jonge Nick Jr. kijkers in de Benelux is PAW Patrol de meest bekeken serie. Wij zijn er ook van overtuigd dat onze jonge fans met hun ouders een speelse en avontuurlijke show gaan zien volgend jaar.”

‘PAW Patrol Live - De Grote Race’ is alleen van eind juli tot begin september 2019 in een selectief aantal grote theaters te zien, met een Nederlandse cast en volledig Nederlands gesproken. De kaartverkoop voor de Belgische voorstellingen is inmiddels gestart via https://deepbridge.be/shows/paw-patrol-live/

In ‘PAW Patrol Live! - De Grote Race’ is de dag van de Grote Race in Avonturenbaai aangebroken. Het wordt een spannende strijd tussen burgemeester Goodway en burgemeester Humdinger. Terwijl de sluwe burgemeester Humdinger klaar staat om te starten, blijkt burgemeester Goodway plots spoorloos te zijn verdwenen. Snel roept Ryder de hulp in van Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma en Everest. Kunnen zij burgemeester Goodway op tijd vinden?

Geen klus te groot, geen pup te klein… Deze unieke voorstelling boordevol actie, energieke liedjes en hilarische humor is geschikt voor de hele familie én een mooie eerste kennismaking met live-theater voor kinderen. Net als in de tv-serie zullen ook in deze show belangrijke sociale vaardigheden, zoals samenwerken en problemen oplossen, aan bod komen door het teamwork en de unieke vaardigheden van de zeven pups.

Na de show komen een aantal pups nog naar de foyer van het theater om met de kleine theaterbezoekers op de foto te gaan.

31 augustus (13u30 & 16u) - Stadsschouwburg, Antwerpen