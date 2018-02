Payoke heeft nieuwe directeur

Payoke, de Antwerpse organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel heeft een nieuwe directeur. De oprichtster, Patsy Sörensen, ging eind vorig jaar met pensioen.



Nu staat Klaus Vanhoutte aan het hoofd. Hij gaf een job als directeur van een privé-kliniek in Brugge op om de fakkel van Patsy Sörensen over te nemen. Zij was dertig jaar lang synoniem voor Payoke en bouwde een stevige reputatie op. Sörensen is een autoriteit in de strijd tegen mensenhandel in Europa en op wereldvlak. Vanhoutte kan daar nu dus op verder bouwen. Want de strijd is nog lang niet gestreden.