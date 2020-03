Ook Pelgrimstafel op Witte Donderdag gaat niet door

Ook de Pelgrimstafel in de oude kapel van het Julianusgasthuis op Witte Donderdag (9april) gaat dit jaar niet door ten gevolge van de maatrgelen tijdens de coronacrisis.

De tafel wordt elk jaar gedekt met een uitgebreid banket voor 12 gasten. Met dit tafereel wordt herinnerd aan het Laatste Avondmaal. Omdat de vasten dan nog niet beëindigd is, worden normaal enkel visgerechten geserveerd. Vroeger werden ook de voeten van de genodigden gewassen, maar daar is men intussen van afgestapt. Centraal op de tafel staat een Christusbeeld, dat ingesmeerd is met boter. Tijdens de middeleeuwen werd aan boter een zuiverende werking toegeschreven. Dit jaar gaat die Pelgrimstafel uiteraard ook niet door.