Het mislopen van de titel voor Beerschot Wilrijk en van play-off 1 voor Antwerp heeft nog één lichtpuntje, namelijk dat we dit seizoen nog twee derby's krijgen. Dit zijn de andere tegenstanders in Playoff 2: Antwerp en Beerschot Wilrijk mogen zich opmaken voor een Ronde van Vlaanderen met tochtjes naar Sint-Truiden, Oostende en Lokeren. En dan zit er ook nog eens een uitje naar Eupen bij. De teller van alle ploegen gaat terug op nul punten. Er zijn twee poules in play-off 2 en de winnaars daarvan maken onderling uit wie er tegen de vierde van play-off 1 voor een Europees ticket mag kampen. Europees voetbal in Antwerpen kan dus nog altijd. Zowel voor Antwerp als voor Beerschot Wilrijk. In Play-off 2 zitten Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland Beveren, Moeskroen, Lierse en OHL.