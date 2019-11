Pendelaars ontevreden dat NMBS parking Noorderkempen betalend wil maken

De NMBS wil de parking aan station Noorderkempen betalend maken.

De parking is momenteel overbezet, en zo wil de NMBS de treinreizigers garanderen dat ze een plekje zullen hebben. Maar die aankondiging van de NMBS stuit op veel onbegrip bij de reizigers, omdat reizen met de trein vanuit de Noorderkempen daardoor nog duurder zou worden. Een parkeerabonnement kost gemiddeld 20 euro per maand, en zo’n 200 euro per jaar. Er wordt dan ook voor gepleit om de stationsparking uit te breiden in plaats van duurder te maken.