People of Color Pride voor transgenders, biseksuelen of homo's met exotische roots (VIDEO)

Transgender, biseksueel of homo en daarbovenop ook exotische roots hebben. Het kan, maar op de Antwerp Pride komt u deze mensen niet vaak tegen. Toch zijn ze meer dan welkom, om dat duidelijk te maken organiseert de vzw BeHuman morgen een People of Color Pride in de Zomerfabriek. Want volgens de organisatoren is er een groot tekort aan representatie van kleur in de holebi-gemeenschap.