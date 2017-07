De politie is op zoek naar een agressor die een bejaarde man van 71 heeft aangevallen aan de tramhalte van het Gemeenteplein in Mortsel. Dat gebeurde vorige week donderdag. Het slachtoffer kreeg vuistslagen in het gezicht en stampen nadat hij al op de grond gevallen was. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De bejaarde man kreeg klappen, omdat hij z'n medereiziger had gevraagd om z'n leeg blikje bier in de vuilnisbak te gooien.