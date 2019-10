Peperbus krijgt lifttoren tot bovenste verdieping

Als alles vlot verloopt, zal de Peperbus in Borgerhout in juni 2021 volledig klaar zijn voor een nieuw leven. Dan trekken Unizo Antwerpen, de lokale bibliotheek en acht bedrijven in de voormalige kerk.

Het plan is om in januari te beginnen verbouwen. Vooral de reiniging van de bakstenen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het gebouw zal een zware klus worden. Ook de glasramen krijgen trouwens een behandeling. En er komt ook een lifttoren om de bovenste verdiepingen toegankelijk te maken voor iedereen. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren en voor overlast zorgen in de omliggende straten. Een projectmanager moet het aanspreekpunt zijn voor de buurtbewoners.