De oudste boysband van Schoten noemen ze zichzelf. Per Favore is wereldberoemd in Schoten en vult komend weekend maar liefst drie keer cultuurcentrum de Kaekelaar. Het viertal is toe aan z'n 50ste verjaardag, maar er zit nog geen sleet op. De heren brengen hun zelfgeschreven Antwerpse liedjes met evenveel liefde en enthousiasme als in hun eerste jaar.