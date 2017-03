Periodieke onderhoudswerken in Waaslandtunnel en Krijgsbaantunnel

Vanaf volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ’s avonds en ’s nachts periodieke onderhoudswerken uit in de Waaslandtunnel in Antwerpen en in de Krijgsbaantunnel in Borsbeek.



In de Waaslandtunnel wordt er gewerkt tijdens de nachten van maandag 20 tot en met donderdag 23 maart en van maandag 27 tot en met donderdag 30 maart. De tunnel is telkens tussen 20.00u en 04.00u volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.



In de Krijgsbaantunnel wordt er gewerkt tijdens de nachten van maandag 27 en dinsdag 28 maart, telkens tussen 20.00u en 06.00u. De eerste nacht is de tunnelkoker richting Mortsel aan de beurt, de nacht daarop de koker richting Borsbeek. Tijdens de werken is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer beurtelings omgeleid via de andere koker.

Periodiek onderhoud

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert meerdere keren per jaar onderhoudsbeurten uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting.