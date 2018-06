Personeel AG Insurance legt werk neer

Het personeel van verzekeraar AG Insurance in de kantoren in Antwerpen en Charleroi heeft vandaag het werk neergelegd.

In Antwerpen werken bij AG Insurance tussen de 500 en 600 mensen, in Charleroi zowat 350. Het vakbondsfront van SETCa/BBTK, CNE en CGSLB/ACLVB had tijdens het weekend al gedreigd met werkonderbrekingen, voor aanvang van een cruciale ontmoeting met de directie morgen. Ze pikken het niet dat de directie een reeks collectieve arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten met enkel steun van de Vlaamse christelijke bond LBC. Daarbij werd het sociaal overleg omzeild, stellen de andere bonden.