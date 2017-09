Personeel Albert Heijn Groenplaats weer aan het werk

De staking in de Albert Heijn supermarkt op de Groenplaats is afgelopen. Gisteren legde het personeel het werk neer uit onvrede met de werkomstandigheden en omdat er te veel onzekerheid zou zijn over de toekomst van het filiaal.

Vanochtend gingen vakbonden en directie samen rond de tafel zitten en die gesprekken verliepen constructief. Er werd volgens de vakbonden voor het eerst echt geluisterd naar de verzuchtingen van het personeel. De directie beloofde om op korte termijn te zoeken naar oplossingen voor de problemen waar de werknemers mee kampen. Het personeel besloot daarop om terug aan de slag te gaan. Vanaf 13.00 uur zal de Albert Heijn op de groenplaats weer geopend zijn.