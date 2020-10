Personeel blokkeert Inza-melkfabriek in Schoten

Aan de Inza-melkfabriek van zuivelcoöperatie Milcobel in Schoten blokkeren 80 personeelsleden momenteel de site. Er kunnen geen producten vertrekken of aangeleverd worden. Milcobel kondigde recent de sluiting van de melkfabriek aan. Het personeel is niet te spreken over het vooropgestelde sociaal plan.

Door de sluiting van de fabriek zouden 167 jobs verdwijnen. De vakbonden en directie onderhandelden de afgelopen weken over dat sociaal plan. Daaruit kwam een ontwerpakkoord dat donderdag werd voorgelegd aan de medewerkers. Maar die reageerden allesbehalve enthousiast.

“De mensen vinden het respectloos, in de eerste plaats tegenover de mensen met veel anciënniteit in het bedrijf”, zegt ABVV-secretaris Yvan De Jonge. Vooral de voorgestelde bedragen voor afscheidspremies schieten bij het personeel in het verkeerde keelgat. “De hoogste premie is er vanaf 25 jaar anciënniteit: 16.000 euro bruto”, zegt De Jonge. “De mensen die hier al veertig jaar werken, rekenen dan uit dat ze netto 8.000 euro zouden krijgen, terwijl ze hier al zo lang hun rug breken en zich flexibel opstellen tegenover nacht- en weekendwerk.'”

Milcobel wil tot 26 maart van volgend jaar blijven produceren. Maar vanaf 27 november gaat het afbouwscenario in. “Dat is zes maanden onzekerheid, waarin je met 14 dagen waarschuwing ontslagen kan worden. Vooral de mensen die hier al veertig jaar werken, maken zich zorgen om het huidig economisch klimaat op de arbeidsmarkt terecht te komen.”

Het einde van de actie is voorlopig niet in zicht: "Wij blijven de komende uren en indien nodig dagen staan, tot er een reactie van de directie komt", zegt De Jonge.

(Bron: © Belga)