Er komen meerdere vaccinatiecentra in Antwerpen stad waar mensen zich kunnen laten inenten tegen het coronavirus. Die centra worden verspreid over het grondgebied en ook inwoners van Borsbeek en Schoten, die tot de eerstelijnspost van Antwerpen behoren, zullen er terecht kunnen. In het grootste centrum, aan Spoor Oost, zullen dagelijks 5.000 vaccinaties toegediend worden.