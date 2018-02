Er zit asbest in de Boerentoren. En daarom moet ie volledig ontruimd worden voor de renovatiewerken. Het asbest is nu niet schadelijk, daarom is er op dit moment geen gevaar voor de gezondheid. Dat kan er wel komen als het asbest wordt afgebroken en dus wordt er geen risico genomen. 400 mensen die werken in de Boerentoren moeten er tegen de zomer uit. Dan pas beginnen werken. Asbest is een kankerverwekkende stof.