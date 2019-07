Vandaag hield GAIA halt op de Meir in Antwerpen. Het bezoek kadert in de jaarlijkse zomertournee waarbij de organisatie neerstrijkt in 12 steden. Dit jaar staat de campagne ‘Stop de kooien’ centraal binnen de tournee, een Europees burgerinitiatief met als doel een verbod op kooien in de veehouderij. GAIA wil tegen het eind van de zomer helpen de drempel van 1,3 miljoen handtekeningen te overschrijden. Tegen de middag hadden al tientallen Antwerpenaren de petitie ondertekend en zich opgesloten in de kooi voor een foto. In de EU brengen jaarlijks meer dan 300 miljoen dieren hun hele leven, of een groot deel daarvan, door in kooien. Zeugen liggen vast tussen stalen stangen in zogenaamde kraamhokken waarin amper plaats is voor normaal zorggedrag. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Piepjonge kalfjes worden apart opgesloten. Legkippen zitten nog steeds opgesloten in kooien en eenden en ganzen worden in kooien opgesloten om onder dwang gevoederd te worden voor de productie van foie gras. Kooien zijn wreed. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan. “Gereduceerd tot een vlees- en broedmachine leiden deze voelende wezens een leven zonder waardigheid”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Dieren in kooien lijden ernstig: ze hebben amper ruimte om te bewegen en kunnen er hun natuurlijke gedrag niet in vertonen noch ontplooien.”Ambassadeur Kevin Borlée Geconfronteerd met dit ernstig dierenleed werkt GAIA samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties om zo via een Europees Burgerinitiatief een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. ‘End the cage age’ of ‘Stop de kooien’ vormt het thema van de zomertournee van GAIA dit jaar. Doel: zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen en mensen blijven sensibiliseren. “Aangezien het objectief van 1 miljoen handtekeningen onlangs al werd bereikt, hebben we de lat hoger gelegd. Ons doel is nu om in Europees verband liefst al tegen het einde van deze zomer 1,3 miljoen handtekeningen te verzamelen om zo onze eis kracht bij te zetten”, zegt Vandenbosch.