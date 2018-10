Personeel van spoeddienst niet overtuigd van griepprik

Bijna de helft of 46 procent van de verpleeg- en zorgkundigen van spoedgevallendiensten in Vlaanderen laat zich niet vaccineren tegen griep. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen waarover de gratis krant De Zondag bericht. De onderzoekers willen dat dat cijfer omhoog gaat. Ook de bekende viroloog Marc Van Ranst wijst er in een reactie op dat de patiënt wel degelijk verwacht dat ziekenhuispersoneel gevaccineerd is.

Slechts 54 procent van de medewerkers van spoedgevallendiensten laat zich vaccineren, bevestigen professor Pierre Van Damme en onderzoeker Matthijs Samyn (UAntwerpen). Aan het onderzoek namen 548 medewerkers deel van de spoeddiensten van 41 Vlaamse ziekenhuizen. "Dat cijfer moet omhoog, want de spoedgevallendienst is de toegangspoort naar het ziekenhuis. Daarom is het ook noodzakelijk om alert te zijn en het risico voor besmettingen zo laag mogelijk te houden door onder andere preventief te vaccineren tegen griep", klinkt het in de krant.

De onderzoekers pleiten er voor om gezondheidsmedewerkers beter te informeren. Meer in het ATV-nieuws.