Een dag als vandaag smeekt om ijs, en net vanmiddag opende in Kontich een pop-up ijsbistro. Bella Boule zal 3 maanden lang ijsjes verkopen in het park, en dat in de vroegere bistro Soep 't Erin. In die bistro werkten personen met een beperking, maar corona deed de zaak de das om. Triest nieuws voor de jongeren die er werkten, maar vandaag begonnen zij aan hun nieuwe taak in het ijssalon.