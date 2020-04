Personen met handicap voelen zich dubbel vergeten

De twee grootste ziekenhuizen in Limburg hebben bijna hun maximumcapaciteit op intensieve zorgen bereikt. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt liggen zaterdag 40 coronapatiënten op intensieve zorgen, waar er 41 bedden ter beschikking zijn. In het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn 36 op 41 intensieve bedden bezet. Het Genkse ziekenhuis ziet wel voor het eerst in lang het totale aantal patiënten dalen van 130 naar 126. Het Jessa Ziekenhuis telt zaterdag 129 besmette patiënten op een totaal van 200 beschikbare bedden. In het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn er 126 coronapatiënten opgenomen. De voorbije vier dagen zijn in totaal twintig coronapatiënten vanuit Limburgse ziekenhuizen naar een andere provincie gevoerd, om te voorkomen dat het te druk wordt op sommige afdelingen intensieve zorgen. Defensie heeft daarvoor ambulances ingezet. De patiënten werden onder meer naar ziekenhuizen in Antwerpen gevoerd. In ZNA-ziekenhuizen zijn eerder deze week al patiënten opgevangen uit ziekenhuizen in Sint-Truiden en Heusden-Zolder. Maandag en dinsdag ging het om acht patiënten. In de Antwerpse ziekenhuizen is er wel nog altijd voldoende capaciteit. Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) zei eerder in GVA dat de ZNA-ziekenhuizen daarom hun verantwoordelijkheid opnemen. Maar de capaciteit aan bedden wordt ook bij ons wel nauwlettend in het oog gehouden, want, zo zei Duchateau, "we gaan ook niet ongebreideld mensen uit andere ziekenhuizen overnemen." Foto Defensie