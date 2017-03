Persoonlijke coach voor Antwerpse ondernemers

Stad Antwerpen neemt voor de tweede maal deel aan het project ‘Commerciële Inspiratie’ van de Vlaamse overheid. Twintig Antwerpse ondernemers denken met een persoonlijke coach en met de hulp van experten na over de toekomst van hun zaak. Samen werken ze haalbare en vernieuwende acties op maat van de zaak uit, geïnspireerd door huidige trends. Op woensdag 29 maart vindt een infosessie plaats voor geïnteresseerde ondernemers.

De snelle technologische veranderingen, sociale media en e-commerce leggen druk op de sectoren detailhandel en horeca. Ook de consument verandert. Er is de vergrijzing, maar ook zijn mensen prijsbewuster en kopen en vergelijken ze meer online. Voor ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om met deze uitdagingen om te gaan. Om het ondernemerschap en het vernieuwingsgedrag van ondernemers te stimuleren, lanceerde de Vlaamse overheid het handelskernversterkende project ‘Commerciële Inspiratie’.

Koen Kennis, Antwerps schepen voor middenstand: “Het retail- en detailhandelslandschap evolueert razendsnel. E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie, het consumentengedrag wijzigt en de technologie staat niet stil. Vandaag vraagt de consument bovendien om een totaalbeleving, naast persoonlijk contact en kwaliteit. Het is belangrijk dat we inspelen op die vragen en trends met vernieuwende acties, nieuwe tools en toepassingen. Met het project ‘Commerciële Inspiratie’ krijgen Antwerpse ondernemers de kans om hier dieper op in te gaan.”

Individueel coachingtraject voor 20 Antwerpse ondernemers

Stad Antwerpen neemt voor de tweede maal deel aan het project. Twintig Antwerpse ondernemers krijgen een persoonlijke coach toegewezen, die wordt bijgestaan door een team van experten. Geïnspireerd door de trends die de sectoren detailhandel en horeca beïnvloeden, worden vernieuwende en (financieel) haalbare acties op maat van elke zaak uitgewerkt. Een traject duurt telkens 3 tot 6 maanden.

Infosessie voor ondernemers op woensdag 29 maart

Op woensdagavond 29 maart om 19u30 vindt in het Antwerpse stadhuis een infosessie plaats voor geïnteresseerde ondernemers. Na deze infosessie kunnen ondernemers zich kandidaat stellen voor deelname aan het project. Aanmelden voor de infosessie kan via www.commercieleinspiratie.be/infosessies of bij projectleider Elke Tielemans, 02/212 25 74, elke.tielemans@unizo.be.

(foto : website Commerciële Inspiratie - Luc Collet)