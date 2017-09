Pester die jongen wurgde veroordeeld tot autonome probatiestraf

De pester die in juni in Emblem een jongen van dertien in het Kanaal gooide, is veroordeeld tot een autonome probatiestraf.

Op beelden was te zien hoe hij de keel dichtkneep van de jongen, tot het slachtoffer het bewustzijn verloor. Nadien kwam de jongen van dertien weer bij en later werd hij ook nog eens in het water gegooid. Het pestfilmpje circuleerde op sociale media. Twee minderjarige betrokkenen staan nog altijd onder toezicht van de jeugdrechter. De meerderjarige pester krijgt een autonome probatiestraf van twee jaar, hij moet tijdens die proefperiode bepaalde voorwaarden naleven. Als dat lukt, wordt de gevangenisstraf niet uitgevoerd.